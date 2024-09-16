بالفيديو.. الحوثي ينشر مشاهد لحظة استهداف تل أبيب

نشر الحوثيون فيديو يظهر مشاهد لإطلاق صاروخ "فرط صوتي" نحو تل أبيب.

وأوضح الحوثيون في الفيديو أن صاروخ "فلسطين2" من نوع فرط صوتي "hypersonic"، ومداه 2150 كيلومتر.

يعمل الصاروخ بالوقود الصلب على مرحلتين، ويتميز بتقنية التخفي، وسرعته تصل إلى 16 ماخ، كما يمتلك قدرة عالية على المناورة التي تتجاوز أحدث وأقوى منظومات الدفاع الجوي في العالم بما فيها القبة الحديدية.

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد الماضي، إطلاق صاروخ بالستي من اليمن على إسرائيل قرب تل أبيب.



وأكد الجيش أن صاروخ أرض أرض اخترق أجواء إسرائيل من جهة الشرق وسقط في منطقة مفتوحة ولم يسبب إصابات، لكنه أدى إلى اشتعال النيران.