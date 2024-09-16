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عربي-دولي

عباس يزور مدريد في أوّل زيارة رسمية بعد اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين

Lebanon 24
16-09-2024 | 14:57
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يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، إلى مدريد في زيارة رسمية تستغرق 48 ساعة، وذلك بدعوة من إسبانيا بعد اعترافها بدولة فلسطين.

وقال مصدر في الرئاسة الفلسطينية لوكالة فرانس برس، الإثنين: "من المقرر أن يستقبل رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وملك إسبانيا فيليبي السادس الرئيس محمود عباس قبل سفره إلى نيويورك التي من المقرر أن يصل إليها، الجمعة، للمشاركة في الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة".
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وفي وقت سابق الإثنين، تسلم ملك إسبانيا فيليبي السادس أوراق اعتماد حسني عبد الواحد، أول سفير لدولة فلسطين، بعدما اعترفت بها مدريد في أيار الماضي.

ويترأس عبد الواحد البعثة الدبلوماسية لفلسطين في إسبانيا منذ العام 2022 وكان يتمتع بصفة سفير، لكن رتبته تبدلت في شكل رسمي بعد اعتراف مدريد بدولة فلسطين قبل بضعة أشهر.

واعترفت الحكومة الإسبانية بدولة فلسطين في 28 ايار، على غرار إيرلندا والنروج.

وبداية أيلول، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن "أول قمة ثنائية بين إسبانيا وفلسطين" ستعقد "بحلول نهاية العام". (سكاي نيوز) 
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