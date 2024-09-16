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عربي-دولي

الإمارات تدين محاولة اغتيال ترامب

Lebanon 24
16-09-2024 | 15:02
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أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وعبرت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تعاطفها مع المرشح الرئاسي دونالد ترامب وعائلته، وحكومة وشعب الولايات المتحدة.
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كما أكدت الوزارة إدانة دولة الإمارات الشديدة لهذه الأعمال المتطرفة والإجرامية، ورفضها الدائم لكافة أشكال العنف.

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي أعلن أن ترامب، الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات، كان على ما يبدو هدفا لمحاولة اغتيال الأحد في فلوريدا. (سكاي نيوز)
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