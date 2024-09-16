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عربي-دولي

بالطيران المسيّر.. المقاومة العراقية تعلن قصف هدف إسرائيلي في غور الأردن

Lebanon 24
16-09-2024 | 16:46
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أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الاثنين، تنفيذ هجوم جوي بالطائرات المسيرة، استهدف موقعا إسرائيليا في غور الأردن.

وقالت المقاومة في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدفنا صباح اليوم الإثنين الموافق 16-9-2024، هدفا في غور الاردن بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسير".
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