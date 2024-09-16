Advertisement

عربي-دولي

مسؤول إسرائيلي: إسرائيل بحاجة إلى الاستعداد لحملة طويلة في الشمال

Lebanon 24
16-09-2024 | 17:30
A-
A+
Doc-P-1247519-638621298235020090.jpeg
Doc-P-1247519-638621298235020090.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمني قوله إن إسرائيل بحاجة إلى الاستعداد لحملة طويلة واسعة في الشمال.

وقال المسؤول الأمني إن هذه الحملة على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان سيكون ثمنها "باهظا".
Advertisement

وجاء تصريحات المسؤول الأمني الذي لم تكشف القناة 12 الإسرائيلية عن اسمه بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن إسرائيل بحاجة لـ"تغيير جذري" على الحدود مع لبنان.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن نتنياهو أبلغ المبعوث الأميركي للشرق الأوسط آموس هوكستين أنه يسعى إلى تغيير جذري على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لدى لقائه هوكستين الإثنين أن الوقت "ينفد" لوقف المواجهات شبه اليومية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني على الحدود بعد نحو عام على بدء الحرب مع حماس في غزة.
ووفق بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي فإن غالانت يرى أن "السبيل الوحيد المتبقي لضمان عودة سكان شمال إسرائيل إلى مناطقهم سيكون من خلال عمل عسكري".

ومنذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل يومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية، إثر فتح الحزب، انطلاقا من جنوب لبنان، جبهة "إسناد" للقطاع الفلسطيني على حد قوله.

وقتل خلال هذه الفترة 623 شخصا على الأقل في لبنان وفق تعداد لوكالة فرانس برس، بينما قُتل 50 شخصا على الجانب الإسرائيلي وفق الجيش.

وأدت المواجهات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل إلى نزوح عشرات الآلاف من اللبنانيين والإسرائيليين، وأثارت مخاوف من اتساع رقعة الحرب المستمرّة منذ أكثر من 11 شهرا في قطاع غزة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:42 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:27 | 2024-09-16
17:56 | 2024-09-16
16:52 | 2024-09-16
16:46 | 2024-09-16
16:30 | 2024-09-16
16:15 | 2024-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24