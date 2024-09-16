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غوتيريش: لا شيء يبرّر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني

Lebanon 24
16-09-2024 | 17:56
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شدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين في مقابلة مع وكالة فرانس برس على أن "لا شيء يبرّر العقاب الجماعي الذي تنزله إسرائيل بسكان غزة الذين يعانون على نحو لا يمكن تصوره".

وقال غوتيريش: "بالطبع، ندين كل هجمات حماس الإرهابية، وكذلك احتجاز الرهائن"، لكن "الحقيقة هي أن لا شيء يبرّر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وهذا ما نشهده على نحو دراماتيكي في غزة".
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