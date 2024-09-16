بلينكن يتوجّه إلى مصر لبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة

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أعلنت واشنطن الإثنين أن "وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيبحث جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال زيارة سيقوم بها هذا الأسبوع إلى مصر، والتي تؤدي دورا هاما في المحادثات الرامية لإبرام هدنة".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إنه "خلال زيارته التي ستستمر من الثلاثاء وحتى الخميس سيجتمع بلينكن مع مسؤولين مصريين لمناقشة الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن ويخفّف معاناة الشعب الفلسطيني ويساعد في إرساء أمن إقليمي أوسع نطاقاً".وأضاف ميلر أن "الوزير الأميركي سيشارك خلال الزيارة، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في "ترؤس افتتاح الحوار الاستراتيجي الأميركي-المصري".وأكد البيان أن "هذا الحوار الاستراتيجي يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التنمية الاقتصادية، فضلاً عن توطيد العلاقات بين شعبي البلدين من خلال الثقافة والتعليم".