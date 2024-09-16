Advertisement

عربي-دولي

رغم حذفه.. جهاز "الخدمة السرية" يعلّق على منشور ماسك

Lebanon 24
16-09-2024 | 23:11
A-
A+
Doc-P-1247552-638621505304209402.jpg
Doc-P-1247552-638621505304209402.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّق جهاز "الخدمة السرية" على منشور للملياردير إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" تحدث فيه عن عدم وجود محاولات لاغتيال الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

ونشر ماسك المنشور بعد إلقاء القبض على رجل يشتبه في تخطيطه لاغتيال الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب قرب ملعب ترامب للغولف في ويست بالم بيتش يوم الأحد.
Advertisement

وكتب ماسك يوم الأحد "لا أحد يحاول حتى اغتيال بايدن/ كامالا" وأرفق كلماته بصورة تعبيرية لوجه بحاجب مرتفع.
 
ورغم أن ماسك حذف المنشور، إلا أن جهاز الخدمة السرية المكلف بحماية الرؤساء الحاليين والسابقين ونواب الرؤساء وغيرهم من كبار المسؤولين، قال إنه على علم بالأمر.
 
وأفاد متحدث باسم الجهاز لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني بأن "الخدمة السرية على علم بمنشور إيلون ماسك، ونحن لا نعلق على المسائل المتعلقة بالمخابرات الوقائية. ومع ذلك، يمكننا القول إن الخدمة السرية تحقق في كل التهديدات المتعلقة بالأشخاص الذين تعمل على حمايتهم".

ورفض المتحدث توضيح ما إذا كان الجهاز قد تواصل مع ماسك الذي بدا وكأنه يحاول في منشورات لاحقة إظهار أنه كان يمزح. (سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:53 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:16 | 2024-09-17
03:09 | 2024-09-17
03:02 | 2024-09-17
02:48 | 2024-09-17
02:46 | 2024-09-17
02:41 | 2024-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24