27
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
16
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"الاعتراف بحكومة صنعاء".. مسؤول أميركي يصف تصريحا للحوثيين بـ"الكاذب"
Lebanon 24
16-09-2024
|
23:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي اليمنية، الاثنين، إن الولايات المتحدة عرضت الاعتراف بحكومة الحوثيين في صنعاء في محاولة من جانبها لوقف الهجمات التي تشنها الجماعة.
ووصف مسؤول أميركي هذه التصريحات بأنها كاذبة.
Advertisement
جاءت تصريحات القيادي الحوثي بعد يوم من وصول صاروخ باليستي أطلقته الجماعة المتحالفة مع إيران إلى وسط إسرائيل للمرة الأولى، مما دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى القول إنهم "سيدفعون ثمنا باهظا".
وقال البخيتي لقناة الجزيرة مباشر إن هناك دائما اتصالات بعد كل عملية يقومون بها، وأشار إلى أن هذه الاتصالات تستند إما إلى تهديدات أو تقديم بعض الإغراءات.
ووصف مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، هذه التصريحات بأنها محض كذب.
وبشكل منفصل، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الدعاية الحوثية نادرا ما تكون صادقة أو جديرة بالاهتمام. وتغطيةٌ مثل هذه تضفي غطاء من المصداقية على تضليلهم.
في تطور دراماتيكي للصراع الإقليمي في الشرق الأوسط، أطلقت جماعة الحوثي اليمنية صاروخا باليستيا من اليمن باتجاه إسرائيل، حيث وصل إلى وسط الأراضي الإسرائيلية، الأحد، في أول هجوم من نوعه على هذا العمق، مما يثير التساؤلات بشأن دلالاته وتداعياته.
وإلى جانب شن هجمات ضد إسرائيل واصلت الجماعة اليمنية شن هجمات على السفن التي تقول إنها مرتبطة أو تتجه لإسرائيل، وذلك من أجل دعم الفلسطينيين في ظل استمرار الحرب في غزة، بحسب زعمهم.
وتسببت هجمات الحوثيين في إلحاق أضرار بأكثر من 80 سفينة عبر شن هجمات صاروخية أو بطائرات مسيرة منذ نوفمبر، كما أغرقوا سفينتين واحتجزوا أخرى. وأسفرت الهجمات عن مقتل ثلاثة من أفراد الأطقم على الأقل.
ويعاني اليمن من حرب أهلية مستمرة منذ سنوات. وسيطر الحوثيون عام 2014 على العاصمة صنعاء وأطاحوا بالحكومة المعترف بها دوليا. وفي يناير، أعادت الولايات المتحدة إدراج الحوثيين على قائمتها للجماعات الإرهابية. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد مايا رعيدي.. ملكة جمال لبنان 2016 تتزوج خلال أيام وهكذا أعلنت الخبر (فيديو)
Lebanon 24
بعد مايا رعيدي.. ملكة جمال لبنان 2016 تتزوج خلال أيام وهكذا أعلنت الخبر (فيديو)
04:02 | 2024-09-16
16/09/2024 04:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بنوبة قلبيّة.. وفاة فنان معروف جدّاً عن 70 عاماً (صورة)
Lebanon 24
بنوبة قلبيّة.. وفاة فنان معروف جدّاً عن 70 عاماً (صورة)
06:24 | 2024-09-16
16/09/2024 06:24:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هو مذيع على شاشة الـ LBCI.. فنان لبناني شهير يقتحم زفاف الكوميدي جون أشقر شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
هو مذيع على شاشة الـ LBCI.. فنان لبناني شهير يقتحم زفاف الكوميدي جون أشقر شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:33 | 2024-09-16
16/09/2024 03:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
انسحبت من المسرح وهي غاضبة.. شاهدوا ما حصل مع شاكيرا بسبب فستانها الجريء (فيديو)
Lebanon 24
انسحبت من المسرح وهي غاضبة.. شاهدوا ما حصل مع شاكيرا بسبب فستانها الجريء (فيديو)
10:53 | 2024-09-16
16/09/2024 10:53:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ينتشر بسرعة.. متحور جديد لكورونا يثير المخاوف وهذه أبرز أعراضه
Lebanon 24
ينتشر بسرعة.. متحور جديد لكورونا يثير المخاوف وهذه أبرز أعراضه
07:30 | 2024-09-16
16/09/2024 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:16 | 2024-09-17
"طلب عاجل" من أنصار ترامب بعد محاولة الاغتيال الثانية
03:09 | 2024-09-17
ترامب يعلن أنه سيتفاهم مع روسيا والصين إن فاز بالانتخابات
03:02 | 2024-09-17
في حال اتساع المواجهة مع إسرائيل.. قيادي حوثي يؤكد: مستعدون لإرسال آلاف المقاتلين لدعم حزب الله
02:48 | 2024-09-17
بالتفصيل.. ترامب يروي للمرة الأولى تفاصيل محاولة اغتياله
02:46 | 2024-09-17
خلال مناظرة تلفزيونية... مرشح بانتخابات برازيلية يضرب منافسه بالكرسي (فيديو)
02:41 | 2024-09-17
لابيد التقى أوباما خلال زيارته للولايات المتحدة (صورة)
فيديو
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
17/09/2024 10:27:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
17/09/2024 10:27:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
17/09/2024 10:27:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24