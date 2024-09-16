غوتيريش: لا تبرير للعقاب الجماعي للفلسطينيين

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الإثنين في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن "لا شيء يبرّر العقاب الجماعي" الذي تنزله إسرائيل بسكان غزة الذين يعانون على نحو "لا يمكن تصوره".وقال غوتيريش: "بالطبع، ندين كل هجمات حماس الإرهابية، وكذلك احتجاز الرهائن الذي هو انتهاك مطلق للقانون الإنساني الدولي، لكن الحقيقة هي أن لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وهذا ما نشهده على نحو دراماتيكي في غزة".وأشار غوتيريش الذي يشغل منذ العام 2017 منصب الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه "أمر لا يمكن تصوّره، مستوى المعاناة في غزة، ومستوى الموتى والدمار لا مثيل له في كل ما شهدته منذ أن أصبحت أمينا عاما".وأكد ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية يوم الإثنين، أن واشنطن تواصل الحوار مع الشركاء في المنطقة خاصة مصر وقطر لتقديم مقترح معدل بشأن وقف إطلاق النار في غزة.وأضاف ميلر للصحفيين أنه ليس لديه جدول زمني لطرح هذا المقترح المتوقع منذ عدة أسابيع.وأردف أن واشنطن تحاول التأكد من أن المقترح يمكن أن يدفع إسرائيل وحركة حماس للوصول إلى اتفاق نهائي.(سكاي نيوز)