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عربي-دولي

أبرزها RT.. ميتا تحظر وسائل الإعلام الروسية الرسمية على منصاتها

Lebanon 24
16-09-2024 | 23:37
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أعلنت شركة "ميتا بلاتفورمز" مالكة فيسبوك، الاثنين، حظر قناة RT، وشبكة "روسيا سيجودنيا"، وشبكات إعلامية حكومية روسية أخرى، وقالت إن "وسائل الإعلام هذه تستخدم تكتيكات مخادعة لتنفيذ عمليات تأثير مع الإفلات من الرصد على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة".
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وقالت في بيان مكتوب: "بعد دراسة متأنية، قمنا بتوسيع نطاق إجراءاتنا المستمرة ضد المنافذ الإعلامية الحكومية الروسية. تم الآن حظر روسيا سيجودنيا، وRT، وكيانات أخرى ذات صلة من تطبيقاتنا حول العالم".

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