نتنياهو "اقترب" من عزل غالانت.. اعلام اسرائيلي يكشف التفاصيل السرية

قالت تقارير إعلامية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفكر وتحت ضغط من شركاء الائتلاف اليمينيين في إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، وتعيين حليف سابق تحول إلى منافس وهو جدعون ساعر، المنتمي حاليا للمعارضة، مكانه.وحسبما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية فإن قادة الائتلاف منحوا نتنياهو الضوء الأخضر لضم ساعر إلى الحكومة.

كذلك قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الإعلان عن توسيع الحكومة وإقالة غالانت، سيصدر في الساعات القليلة المقبلة، وسيتولى ساعر حقيبة وزارة الدفاع. (سكاي نيوز)





وذكرت القناة 14 الإسرائيلية نقلا عن مصادر سياسية أن جميع العقبات أمام انضمام ساعر للحكومة تم حلها، وتأخير التوقيع على انضمامه يعود لأسباب أمنية.