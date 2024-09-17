250 عسكريا أوكرانيا في إدلب يدربون الإرهابيين على تصنيع المسيّرات

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أكد مصدر سوري مطلع وصول 250 خبيرا عسكريا أوكرانيا إلى إدلب شمال غربي سوريا لتدريب مسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي على تصنيع الطائرات بدون طيار.وقال المصدر لوكالة "نوفوستي"، إن "هناك معلومات مؤكدة أن عدد الخبراء العسكريين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى إدلب بلغ 250".وأضاف: "تم توزيعهم على ورش صناعية وعلى عدة مواقع في مدينة إدلب وعلى أرياف جسر الشغور، لتصنيع طائرات بدون طيار".وأردف: "يقوم العسكريون الأوكرانيون بتدريب المسلحين التابعين للحزب الإسلامي التركستاني بأمرة هيئة تحرير الشام ورفع سويّة استخدام الطائرات المسيرة والتقنيات وتطويرها بما يتعلق بالقدرة على زيادة سرعات التحليق والتصوير والاستهداف".ولفت المصدر أنه "تم شحن ما يزيد عن 250 طائرة مسيّرة تم نقلها إلى إدلب على شكل دفعات تحت غطاء قطع التبديل وضمن بضائع مدنية تجارية".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن هناك معلومات متداولة تفيد بوجود مبعوثين أوكرانيين، ومبعوثين للمخابرات الأوكرانية، في محافظة إدلب السورية، يقومون بتجنيد مقاتلين من "جبهة النصرة". (روسيا اليوم)