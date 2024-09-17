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الدفاعات الروسية تسقط 16 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

Lebanon 24
17-09-2024 | 01:28
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أسقطت الدفاعات الروسية اللية الماضية 15 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك وواحدة فوق مقاطعة كورسك جنوب غربي البلاد.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة، بمدى الصواريخ التي في حوزة النظام الأوكراني. (روسيا اليوم)
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