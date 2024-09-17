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لابيد التقى أوباما خلال زيارته للولايات المتحدة (صورة)

Lebanon 24
17-09-2024 | 02:41
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استقبل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في مكتبه بواشنطن، في لقاء نادر مع مسؤول إسرائيلي منذ مغادرته البيت الأبيض.

وكشف لابيد عن اللقاء في منشور على منصة "إكس" قائلا إنه استغل الفرصة ليشكر أوباما على "دعمه العلني وجهوده من أجل عودة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة".
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وأضاف: "لقد أخبرته أنه يجب علينا جميعا أن نعمل معا من أجل التوصل إلى اتفاق يعيد المختطفين إلى وطنهم".


وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، ذكرت يوم السبت الماضي أن لابيد "سيقوم بخطوة مفاجئة ودبلوماسية إلى واشنطن، على غرار زيارة رئيس حزب معسكر الدولة بيني غانتس، من قبل إلى العاصمة الأميركية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الملف الرئيسي الذي سيناقشه لابيد، خلال زيارته إلى واشنطن، هو ملف الرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، والتأكد من اعتبار هذا الملف ما يزال حاضرا على جدول أعمال الإدارة الأميركية والأجندة الدولية".
ومن المقرر أن يلتقي لابيد، وفق الصحيفة، "كبار مسؤولي البيت الأبيض وأعضاء من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، وكبار المسؤولين الأميركيين". (روسيا اليوم)
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