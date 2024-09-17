بالتفصيل.. ترامب يروي للمرة الأولى تفاصيل محاولة اغتياله

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تحدث الرئيس السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب علنا عن تفاصيل محاولة اغتياله الأخيرة لأول مرة.وأشاد ترامب بجهاز الخدمة السرية الأميركي ووكالات إنفاذ القانون الأخرى والشاهد الذي التقط صورة لسيارة المشتبه به والتي ساعدت في القبض عليه.وقال ترامب في مقابلة عبر منصة "إكس": "كنت ألعب الغولف مع بعض أصدقائي، وكان ذلك في صباح يوم الأحد وكان الجو هادئًا للغاية وجميلًا للغاية، وكان كل شيء جميلا، إنه مكان لطيف. وفجأة سمعنا طلقات نارية تُطلق في الهواء، وأعتقد أنها ربما أربع أو خمس طلقات".وتابع ترامب: "صعدنا جميعًا إلى العربات، وتحركنا بشكل جيد جدًا. كنت مع عميل، وقام العميل بعمل رائع".وروى ترامب كيف رأى العميل فوهة البندقية من خلال الشجيرات.ثم وصف ترامب كيف تمكنت سلطات إنفاذ القانون من احتجاز المسلح بمساعدة شاهد رأى المشتبه به يركض من الشجيرات والتقط صورة لسيارته.وأشاد ترامب بالشاهد وقال: "من كان ليتصور أنه يمكنك التقاط ألف صورة كهذه، كم عدد الأشخاص الذين لديهم القدرة العقلية الكافية لمتابعته والتقاط صور لمؤخرة شاحنته".وأضاف: "قام جهاز الخدمة السرية بعمل ممتاز، ولديهم الرجل خلف القضبان، ونأمل أن يظل هناك لفترة طويلة. شخص خطير، شخص خطير للغاية".وأمس الإثنين وجهت إلى المشتبه به الذي اعتقل في إطار التحقيق في محاولة الاغتيال المفترضة التي تعرض لها ترامب، تهمتا حيازة سلاح في شكل غير قانوني وحيازة سلاح تم محو رقمه التسلسلي.ووجهت التهمتان إلى راين ويسلي روث (58 عاما)، وهو أميركي موال لأوكرانيا في الحرب مع روسيا اعتقل الأحد الماضي، خلال مثوله للمرة الأولى أمام قاض فيدرالي في فلوريدا. (سكاي نيوز)