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عربي-دولي

في حال اتساع المواجهة مع إسرائيل.. قيادي حوثي يؤكد: مستعدون لإرسال آلاف المقاتلين لدعم حزب الله

Lebanon 24
17-09-2024 | 03:02
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أعلن القيادي حوثي نصر الدين عامر، اليوم الثلاثاء، استعداد حركته إرسال مئات آلاف المقاتلين لدعم حزب الله في حال اتساع المواجهة مع إسرائيل.

ولفت القيادي الحوثي أن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون على إسرائيل ليس ضمن الرد على قصف الطائرات الإسرائيلية ميناء الحديدة، مضيفا أن الحوثيين يعملون على توسيع قدرتهم على ضرب أي هدف في عموم أراضي إسرائيل.
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والأحد الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخا أطلق من اليمن سقط في "منطقة مفتوحة" وسط البلاد.

وقال الجيش في بيان: "متابعة للإنذارات قبل قليل في منطقة وسط البلاد فالحديث عن إطلاق صاروخ أرض أرض من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة".

وقال زعيم جماعة الحوثي في اليمن عبد الملك الحوثي إن عملية اليوم ضد إسرائيل "تم تنفيذها بصاروخ ذي تقنية عالية تجاوز منظومات العدو وبلغ مسافة تقدر بـ 2040 كلم".

وأضاف: "عملية اليوم تأتي في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد ضد العدو الإسرائيلي ونصرة للشعب الفلسطيني والقادم أعظم (...) قواتنا تواصل عملياتها في البحار ضد السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأميركي والبريطاني وهي ناجحة وفي غاية التأثير".

من جانبها، أشادت حركة حماس بالعملية الحوثية، مؤكدة أن الدولة العبرية لن تحظى بالأمن بدون وقف "العدوان" على قطاع غزة.(سكاي نيوز)





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