ترامب يعلن أنه سيتفاهم مع روسيا والصين إن فاز بالانتخابات







وقال ترامب في مقابلة مع المدون فاروق سرمد تم بثها عبر حسابه في منصة "إكس": "أعتقد أننا سنتفاهم بشكل جيد مع الصين وأعتقد أننا سنتفاهم بشكل جيد مع روسيا".

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وأضاف ترامب أنه لا يعتبر الصين وروسيا أعداء للولايات المتحدة، ويريد أيضا حلا للصراع الأوكراني. أعلن مرشح الانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب أنه سيعمل على التقارب بين بلاده، وروسيا والصين و"سيتفاهم معهما" إن فاز بالانتخابات.وقال ترامب في مقابلة مع المدون فاروق سرمد تم بثها عبر حسابه في منصة "إكس": "أعتقد أننا سنتفاهم بشكل جيد مع الصين وأعتقد أننا سنتفاهم بشكل جيد مع روسيا".وأضاف ترامب أنه لا يعتبر الصين وروسيا أعداء للولايات المتحدة، ويريد أيضا حلا للصراع الأوكراني.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر المقبل، حيث يتنافس ترامب على المنصب أمام نائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس.





يذكر أن الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرسمي للحزب الجمهوري للانتخابات الأمريكية القادمة قد أعلن مرارا أنه سيتمكن من حل الصراع في أوكرانيا إذا فاز في الانتخابات.

كما أعلن ترامب في مطلع أيلول الحالي أن لديه خطة لتحقيق السلام في أوكرانيا، لكنه رفض الكشف عن تفاصيلها، معللا ذلك بأن الخطة يجب أن تظل "مفاجئة".



وصرح ترامب بأن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليبدأ أبدا لو كان رئيسا للولايات المتحدة بدلا من الرئيس الحالي جو بايدن. (روسيا اليوم)