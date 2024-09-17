أبعد من ترامب وهاريس.. تعرفوا إلى المرشحين لرئاسة أميركا

ينشغل العالم بأثره بانتخابات الرئاسة الأميركية القادمة في تشرين الثاني الآتي، اختياراً لسيد البيت الأبيض الجديد.



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وبينما لا تزال نتائج الاستطلاعات متقاربة جدا بين المتنافسين في الولايات الحاسمة بالنسبة إلى النتيجة، يغيب عن الأذهان وجود مرشحين آخرين، حيث يتضمن السباق عددا آخر من المرشحين من خارج الحزبين الرئيسيين.



وفيما يلي قائمة بالمرشحين:

الحزب الجمهوري

دونالد ترامب



حصل ترامب (78 عاما) على ترشيح الحزب الجمهوري في مؤتمر الحزب في تموز في ميلووكي، بعد أيام فحسب من نجاته من محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي.



وهذه هي محاولته الثالثة للوصول إلى البيت الأبيض.



كما وقعت ما يشتبه في أنها محاولة لاغتياله في أيلول، عندما تم اكتشاف رجل يحمل بندقية كان مختبئا في ملعب للغولف تابع لترامب في فلوريدا. فمن المقرر أن يواجه الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب نائبة الرئيس كاملا هاريس، بعد أن أنهى الرئيس جو بايدن مسعاه لإعادة انتخابه.وبينما لا تزال نتائج الاستطلاعات متقاربة جدا بين المتنافسين في الولايات الحاسمة بالنسبة إلى النتيجة، يغيب عن الأذهان وجود مرشحين آخرين، حيث يتضمن السباق عددا آخر من المرشحين من خارج الحزبين الرئيسيين.وفيما يلي قائمة بالمرشحين:حصل ترامب (78 عاما) على ترشيح الحزب الجمهوري في مؤتمر الحزب في تموز في ميلووكي، بعد أيام فحسب من نجاته من محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي.وهذه هي محاولته الثالثة للوصول إلى البيت الأبيض.كما وقعت ما يشتبه في أنها محاولة لاغتياله في أيلول، عندما تم اكتشاف رجل يحمل بندقية كان مختبئا في ملعب للغولف تابع لترامب في فلوريدا.

الحزب الديمقراطي

كاملا هاريس



فازت هاريس (59 عاما) بترشيح الحزب الديمقراطي بعد أن أنهى بايدن مسعاه لولاية ثانية، ويتيح ترشحها عن الديمقراطيين تقديم رؤية مختلفة للولايات المتحدة تناقض قائمة أولويات ترامب وقد يساعد الحزب على إحياء تقاربه من الناخبين الشباب وذوي البشرات الملونة ونساء الضواحي.



وأصبحت هاريس، ذات البشرة الداكنة من أصول آسيوية، أول امرأة وشخص ملون يتولى منصب نائب الرئيس بعد أن اختارها بايدن لتكون نائبته في انتخابات 2020.



كما ستصبح أول امرأة تتولى منصب الرئيس في تاريخ البلاد الممتد 248 عاما إذا فازت في تشرين الثاني.



وتظهر استطلاعات الرأي أن هاريس تواجه سباقا متقاربا مع ترامب.



مستقلون

كورنيل وست



قال الناشط السياسي والفيلسوف والأكاديمي في حزيران، إنه سيدشن مسعى من طرف ثالث للوصول لمنصب الرئيس قد يجتذب الناخبين التقدميين ذوي الميول الديمقراطية.



وسعى وست (71 عاما) في البداية للترشح عن حزب الخضر لكنه قال في تشرين الأول إن الناس "يريدون سياسات جيدة بدلا من السياسات الحزبية"، وأعلن ترشحه كمستقل. ووعد بالقضاء على الفقر وتوفير السكن.



حزب الخضر

جيل ستاين



تحاول الطبيبة جيل ستاين (74 عاما) تكرار مسعى الترشح عن حزب الخضر كما فعلت في عام 2016.



واتهمت الديمقراطيين بالحنث بوعودهم "تجاه العمال والشباب والمناخ مرات كثيرة بينما لم يقدم الجمهوريون حتى مثل هذه الوعود أصلا".

حزب التحرريين

تشيس أوليفر



دعا حزب التحرريين كلا من ترامب وكينيدي إلى التحدث في مؤتمره في أواخر أيار، واختار في النهاية تشيس أوليفر، (39عاما) وترشح أوليفر لمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا في عام 2022 وحصل على اثنين بالمئة من الأصوات.



يشار إلى أنه وفي السادس من كانون الثاني 2025، من المقرر أن يترأس نائب الرئيس جلسة مشتركة للكونغرس لعد أصوات الهيئة الانتخابية، ويعلن النتائج ويحدد من تم انتخابه.



وفي 20 من ذات الشهر يتم تنصيب الفائز في الانتخابات ونائبه.



وفي هذه المراسم، يتم أداء اليمين الدستورية رسميا للرئيس والنائب الجديدين.