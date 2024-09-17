التعليم في غزة تحت النار

قالت وزارة التربية والتعليم في غزة إن العدوان الإسرائيلي على القطاع تسبب في استشهاد 11 ألف طالب وإصابة أكثر من 17 ألفًا آخرين.



وأضافت الوزارة في بيان أن 500 مدرسة وجامعة في قطاع غزة تعرضت للقصف منذ 7 تشرين الأول 2023. (الجزيرة)

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