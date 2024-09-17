Advertisement

عربي-دولي

التعليم في غزة تحت النار

Lebanon 24
17-09-2024 | 05:09
A-
A+
Doc-P-1247686-638621718674043163.png
Doc-P-1247686-638621718674043163.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت وزارة التربية والتعليم في غزة إن العدوان الإسرائيلي على القطاع تسبب في استشهاد 11 ألف طالب وإصابة أكثر من 17 ألفًا آخرين.

وأضافت الوزارة في بيان أن 500 مدرسة وجامعة في قطاع غزة تعرضت للقصف منذ 7 تشرين الأول 2023. (الجزيرة)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خالد مشعل لنيويورك تايمز: مسؤولو حماس ليسوا بعجلة للتوصل لاتفاق لوقف النار
lebanon 24
17/09/2024 14:49:47 Lebanon 24 Lebanon 24
كتاب من رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي لميقاتي
lebanon 24
17/09/2024 14:49:47 Lebanon 24 Lebanon 24
فايننشال تايمز عن مصادر: غالانت ونتنياهو بالكاد يتحدثان ويختلفان بشدة بشأن قبول اتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
17/09/2024 14:49:47 Lebanon 24 Lebanon 24
طفل عمره 13 سنة ارتكب مجرزة.. قتل والده ووالدته وشقيقه بعد إطلاق النار عليهم بـ"كلاشينكوف"
lebanon 24
17/09/2024 14:49:47 Lebanon 24 Lebanon 24

التعليم

النار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:53 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:44 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:43 | 2024-09-17
07:24 | 2024-09-17
07:14 | 2024-09-17
07:00 | 2024-09-17
06:56 | 2024-09-17
06:45 | 2024-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24