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عربي-دولي

مجندات إسرائيليات برفقة أدميرال أميركيّ على حدود دولة عربيّة... ما القصة؟

Lebanon 24
17-09-2024 | 05:40
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أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إجراء الجيش الإسرائيلي مناورات ضخمة على الحدود مع مصر.

وتهدف المناورة حسب ما نشره موقع " srugim " الإخباري الإسرائيلي، إلى تحسين جاهزية المقاتلات النساء بكتيبة "كراكال" الصحراوية التي تعمل على الحدود مع مصر من أجل الاستعانة بهم لتأمين الحدود الإسرائيلية مع غزة عقب إنتهاء الحرب.
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وسيخضع المقاتلون المدرعون من كتيبة "كراكال" لتدريبات للحفاظ على أمن غلاف غزة.

وسيشارك في التدريب نائب قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي الأدميرال براد كوبر. (روسيا اليوم)
 
 
 
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