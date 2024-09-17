مجندات إسرائيليات برفقة أدميرال أميركيّ على حدود دولة عربيّة... ما القصة؟

Advertisement

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إجراء الجيش الإسرائيلي مناورات ضخمة على الحدود مع مصر.وتهدف المناورة حسب ما نشره موقع " srugim " الإخباري الإسرائيلي، إلى تحسين جاهزية المقاتلات النساء بكتيبة "كراكال" الصحراوية التي تعمل على الحدود مع مصر من أجل الاستعانة بهم لتأمين الحدود الإسرائيلية مع غزة عقب إنتهاء الحرب.وسيخضع المقاتلون المدرعون من كتيبة "كراكال" لتدريبات للحفاظ على أمن غلاف غزة.وسيشارك في التدريب نائب قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي الأدميرال براد كوبر. (روسيا اليوم)