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عربي-دولي
تصريحات جديدة لخالد مشعل: حماس تنتصر بالحرب وستلعب دورا حاسما في مستقبل غزة
Lebanon 24
17-09-2024
|
07:24
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في خضم التصعيد المستمر بين إسرائيل وحماس، خرج رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، بتصريحات أكّد خلالها أن الحركة تفوز بالحرب وستلعب دورا حاسما في مستقبل غزة.
وقال مشعل في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز": "حماس لها اليد العليا، لقد ظلت صامدة، وأدخلت الجيش الإسرائيلي في حالة من الاستنزاف".
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وفي المقابلة، أوضح مشعل أن مسؤولي حماس ليسوا على عجلة من أمرهم لإبرام وقف إطلاق النار مع إسرائيل بأي ثمن، ولن يتخلوا عن مطالبهم الرئيسية لإنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل.
وقال مشعل: "لم تكن الرؤية الإسرائيلية الأميركية تتحدث عن اليوم التالي للحرب، بل عن اليوم التالي لحماس".
وعلى الرغم من الخسائر الهائلة التي تكبدتها حماس، بما في ذلك مقتل العديد من كبار القادة على يد إسرائيل، قال مشعل إنه واثق من أن الحركة سوف تلعب دورا مهيمنا في غزة بعد الحرب، رافضا المقترحات الأميركية والإسرائيلية البديلة لإدارة القطاع من دون حماس.
وقال: "لقد أصبحت كل أوهامهم بشأن ملء الفراغ وراءنا".
وأضاف: "افتراض أن حماس لن تكون في غزة أو لن تؤثر على الوضع هو افتراض خاطئ"، وأصر على أن الفلسطينيين وحدهم هم من سيحددون الترتيبات الخاصة بالقطاع. (سكاي نيوز)
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