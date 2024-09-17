أُطلقتا من لبنان.. انفجار مسيّرتين في الجليل الاعلى

قال الجيش الإسرائيلي أنّه رصد انفجار مسيرتين في منطقة الجليل الأعلى شمال إسرائيل، تم إطلاقهما من لبنان.



وأضاف أن الحادث تزامن مع رشقة صواريخ أطلقت باتجاه تلك المنطقة من جنوب لبنان.



جاء هذا بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف 3 عناصر من حزب الله في غارة على بلدة بليدا.

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