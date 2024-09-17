اب يعرض كليته للبيع لعلاج إبنه المريض

في مشهد أثار تعاطف وتفاعل الليبيين، نشر أب ليبي يدعى نصيب عبدالله مقطع فيديو، عرض من خلاله بيع كليته مقابل الحصول على مبلغ مالي يسمح له بإجراء عملية جراحية لطفله المريض.



وأوضح في المقطع أن ظروف الفقر هي التي دفعته إلى عرض أحد أعضائه للبيع، بعد استنفاد كافة مدخراته وعدم قدرته على ضمان بقية مصاريف العلاج. (العربية)

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