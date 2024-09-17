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عربي-دولي

وزير الدفاع الأميركي سيزور إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل

Lebanon 24
17-09-2024 | 13:30
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قالت منصة "Axios" الإخبارية الأميركية إن وزير الدفاع لويد أوستن يعتزم زيارة إسرائيل لبحث التوتر مع "حزب الله".
وأشارت المنصة أن الزيارة ستكون يومي 22 و23 أيلول الجاري، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين.
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ومنذ أيام يدفع نتنياهو بقوة نحو شن عملية عسكرية ضد لبنان في مواجهة "حزب الله"؛ تحت وطأة ضغوط جراء استمرار قصف الحزب لمواقع إسرائيلية وعدم قدرة عشرات آلاف النازحين الإسرائيليين على العودة إلى الشمال قرب الحدود مع لبنان. (الأناضول)
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