"حالة يقظة واستعداد على كافة الجبهات".. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي!

#عاجل أجرى رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي مساء اليوم جلسة لتقييم الوضع بمشاركة أعضاء منتدى هيئة الأركان بخصوص حالة الاستعداد على الصعيديْن الهجومي والدفاعي على كافة الجبهات.



يوضح الناطق بلسان جيش الدفاع انه لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية حيث يجب الحفاظ على… pic.twitter.com/dY80zZiEbC