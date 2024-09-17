Advertisement

عربي-دولي

"حالة يقظة واستعداد على كافة الجبهات".. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي!

Lebanon 24
17-09-2024 | 13:48
A-
A+

Doc-P-1247915-638622032419758945.jpg
Doc-P-1247915-638622032419758945.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على حسابه عبر منصة "أكس": "رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي أجرى مساء اليوم جلسة لتقييم الوضع بمشاركة أعضاء منتدى هيئة الأركان بخصوص حالة الاستعداد على الصعيديْن الهجومي والدفاعي على كافة الجبهات".
وأوضح أنه :لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية حيث يجب الحفاظ على حالة اليقظة ليتم اطلاع الجمهور عن كل تغيير في السياسة المتبعة بشكل فوري".

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:37 | 2024-09-17
16:30 | 2024-09-17
16:21 | 2024-09-17
16:00 | 2024-09-17
15:35 | 2024-09-17
15:23 | 2024-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24