إندونيسيا: ندعم مشروع القرار الفلسطيني بالأمم المتحدة

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قال المندوب الدائم لإندونيسيا لدى الأمم المتحدة، أرماناثا ناصر، إن بلاده ستدعم بإخلاص مشروع القرار المقدم من فلسطين، المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.جاء ذلك في كلمة له، الثلاثاء، خلال جلسة طارئة في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول التبعات القانونية للأنشطة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وقال ناصر :"إن القانون الدولي هو أساس مجتمع عالمي مستقر، وإن محكمة العدل الدولية التي تعد محكمة العالم، أثبتت بوضوح أن احتلال إسرائيل لفلسطين غير قانوني".وأوضح ناصر أن عدم التحرك على المستوى العالمي يؤدي إلى استمرار الاحتلال وتعرض الشعب الفلسطيني للظلم والمعاناة.وأكد : "يجب على الجمعية العامة أن تتحرك وفقًا لقرار محكمة العدل الدولية، ويجب أن ينتهي الاحتلال".وأردف: "إن إندونيسيا ستؤيد بإخلاص مشروع القرار الذي قدمته فلسطين".وذكر ناصر أنه من المهم تنفيذ توصيات محكمة العدل الدولية.وأضاف: "يجب على جميع الدول الاعتراف بفلسطين كدولة، ويجب على الأمم المتحدة أن تدعم عضويتها الكاملة وحق فلسطين في تقرير المصير".وشدد ناصر على أن الفصل العنصري المنهجي والتمييز والظلم يجب أن ينتهي في فلسطين، وأشار إلى أهمية الحل السياسي وحل الدولتين.