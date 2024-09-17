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عربي-دولي

لابيد يقطع زيارته لواشنطن ويعود إلى إسرائيل.. اليكم السبب

Lebanon 24
17-09-2024 | 16:30
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قطع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، زيارته إلى الولايات المتحدة عائدا إلى تل أبيب، على خلفية تفاقم الوضع الأمني مع "حزب الله" بعد حادثة انفجار أجهزة اتصالات لاسلكية أدت لوفاة عناصر بالحزب.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء الثلاثاء: "قطع زعيم المعارضة لابيد زيارته السياسية للولايات المتحدة، ويعود حاليا إلى إسرائيل".
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وأوضحت أن عودة لابيد تأتي على خلفية حالة التأهب التي تشهدها إسرائيل، تحسبا لرد "حزب الله" على تفجير أجهزة "بيجر" اللاسلكية في وقت سابق الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة نحو 2٫800 شخص واستشهاد 9.
(الأناضول)
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