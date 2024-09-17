هاريس: على إسرائيل ألا تعاود احتلال القطاع الفلسطيني بمجرّد انتهاء الصراع

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دعت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية كاملا هاريس اليوم الثلاثاء إلى إنهاء الحرب في غزة، وقالت إن "على إسرائيل ألا تعاود احتلال القطاع الفلسطيني بمجرد انتهاء الصراع المستمر منذ قرابة عام".ودعت في كلمة ألقتها في فيلادلفيا أمام الجمعية الوطنية للصحفيين إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس وإلى حل الدولتين، وإلى استقرار الشرق الأوسط بطريقة تحد من نفوذ إيران.كما قالت رداً على أسئلة طرحها عليها ثلاثة صحفيين: "لقد أوضحنا لأنفسنا أن هذه الصفقة يجب أن تتم لصالح الجميع في المنطقة".