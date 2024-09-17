Advertisement

عربي-دولي

مسؤول استخباراتي لا يستبعد تورّط عناصر إيرانية في تفخيخ البيجر

Lebanon 24
17-09-2024 | 17:52
A-
A+
Doc-P-1248007-638622177668593365.jpg
Doc-P-1248007-638622177668593365.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مسؤول إستخباراتي أميركي إنّه "لا يستبعد دور عناصر في الحرس الثوري الإيراني بتفخيخ أجهزة الـ "بيجر" داخل إيران، في إشارة إلى وجود عملاء لإسرائيل داخل صفوفه".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الاقتصاد التايوانية: بطاريات جهاز البيجر كانت عادية من طراز A3
lebanon 24
18/09/2024 07:24:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الموساد قام بحقن لوح داخل الأجهزة: قنبلة الـ "3 غرامات".. تفاصيل جديدة عن شحنة البيجر المتفجرة
lebanon 24
18/09/2024 07:24:44 Lebanon 24 Lebanon 24
حديث عن "خيبة أمل".. كيف تقرأ إدارة بايدن تفجيرات البيجر في لبنان؟
lebanon 24
18/09/2024 07:24:44 Lebanon 24 Lebanon 24
يحمل علامتها التجارية: بيان عن الشركة التايوانية بشأن أجهزة البيجر المنفجرة في لبنان.. هذا ما أوضحته
lebanon 24
18/09/2024 07:24:44 Lebanon 24 Lebanon 24

إيران

البيجر

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:05 | 2024-09-18
23:47 | 2024-09-17
23:37 | 2024-09-17
23:27 | 2024-09-17
23:23 | 2024-09-17
23:23 | 2024-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24