مسؤول استخباراتي لا يستبعد تورّط عناصر إيرانية في تفخيخ البيجر

قال مسؤول إستخباراتي أميركي إنّه "لا يستبعد دور عناصر في الحرس الثوري الإيراني بتفخيخ أجهزة الـ "بيجر" داخل إيران، في إشارة إلى وجود عملاء لإسرائيل داخل صفوفه".

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