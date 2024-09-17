Advertisement

عربي-دولي

كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية قصيرة المدى

Lebanon 24
17-09-2024 | 23:14
A-
A+
Doc-P-1248036-638622370051135871.jpg
Doc-P-1248036-638622370051135871.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت كوريا الشمالية، صباح الأربعاء، عددا من الصواريخ البالستية القصيرة المدى، في ثاني تجربة من نوعها في غضون أسبوع واحد، بحسب ما أعلنت سيول.
 
 
Advertisement
 وقالت رئاسة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها "رصدت، و(بصدد) تحليل عدد من الصواريخ البالستية القصيرة المدى التي أطلقت باتجاه الشمال الشرقي قرابة الساعة 06:50".

وأضافت أنه "تحسبا لعمليات إطلاق أخرى، عززت قواتنا المسلحة مراقبتها ويقظتها، بينما تتبادل المعلومات من كثب" مع حلفائها اليابانيين والأميركيين. 

بدورها، أعلنت طوكيو أنها رصدت إطلاق هذه الصواريخ.

وأشار خفر السواحل اليابانيون إلى أنهم رصدوا سقوط صاروخ في البحر.

وقال خفر السواحل في بيان "يطلب من السفن الانتباه إلى المعلومات التي تصل إليها، وفي حالة رؤية مقذوفات تسقط، عدم الاقتراب منها، بل إبلاغ خفر السواحل بذلك".

وسبق لكوريا الشمالية أن أطلقت الخميس الماضي باتجاه البحر عددا من الصواريخ البالستية القصيرة المدى.

وكانت تلك أول تجربة صاروخية كبيرة منذ مطلع يوليو.

وفي بيانها قالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية "ندين بشدة إطلاق كوريا الشمالية صواريخ"، محذرة من أن هذه التجربة الصاروخية "تشكل استفزازا واضحا يهدد بشكل خطر السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية".

وتجري كوريا الشمالية بانتظام تجارب أسلحة، وذلك في سياق التوترات المتصاعدة بينها وبين جارتها الجنوبية.

ووصلت العلاقات بين الكوريتين إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، وقد أعلنت كوريا الشمالية مؤخرا أنها نشرت 250 راجمة صواريخ بالستية على حدود البلاد الجنوبية. (العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:59 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2024-09-18
03:30 | 2024-09-18
02:40 | 2024-09-18
02:12 | 2024-09-18
01:46 | 2024-09-18
01:24 | 2024-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24