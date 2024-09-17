بشأن النزاع في السودان.. هذا ما دعا إليه بايدن

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دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، طرفي النزاع في السودان إلى استئناف المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ نيسان 2023، والتي خلفت عشرات آلاف القتلى ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة.وفي بيان نشره البيت الأبيض بعيد أيام من تجدد المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إقليم دارفور، قال بايدن "أدعو الطرفين المتحاربين إلى سحب قواتهما، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وإعادة الانخراط في المفاوضات لإنهاء هذه الحرب".والسبت، تجددت المعارك العنيفة في الفاشر حيث تشن قوات الدعم السريع هجوما للسيطرة على المدينة الواقعة جنوبي غرب البلاد.