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أسامة حمدان يكشف.. هل يغادر السنوار قطاع غزة؟

Lebanon 24
17-09-2024 | 23:23
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أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن رئيس الحركة يحيى السنوار، لن يغادر قطاع غزة.

وجاء التصريح رداً على اقتراح مسؤول إسرائيلي منذ أيام توفير خروج آمن لزعيم حماس من غزة بمجرد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
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وقال حمدان: "السنوار مستعد أن يستشهد ألف مرة في وطنه فلسطين، ولا يغادرها".

وقال المنسق الإسرائيلي للرهائن والمفقودين غال هيرش، في تصريحات صحافية منذ أيام: "إذا أعيد جميع الرهائن المتبقين، أعتقد أننا سنوافق على توفير ممر آمن للسنوار، ولمن يريد الانضمام إليه للخروج من قطاع غزة".

وأضاف هيرش، أن هذه الشروط إلى جانب نزع السلاح، يمكن أن تساعد في استعادة الأوضاع في غزة، وإنهاء الحرب، لافتاً إلى أن إسرائيل اقترحت بالفعل توفير ممر آمن للسنوار عبر الوسطاء لمغادرة قطاع غزة.

وأوضح حمدان، أن "رئيس حماس سيوجه رسالة مباشرة في القريب إلى العالم والشعب الفلسطيني".
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