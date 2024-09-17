هاريس: على إسرائيل عدم إعادة احتلال غزة

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دعت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية كامالا هاريس إلى إنهاء الحرب في غزة، وقالت إنه على إسرائيل ألا تعاود احتلال القطاع الفلسطيني بمجرد انتهاء الصراع المستمر منذ قرابة عام.ودعت هاريس في كلمة ألقتها في فيلادلفيا أمام الجمعية الوطنية للصحافيين إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس وإلى حل الدولتين، وإلى استقرار الشرق الأوسط بطريقة تحد من نفوذ إيران.كما قالت نائبة الرئيس الأميركي، ردا على أسئلة طرحها عليها ثلاثة صحافيين "لقد أوضحنا لأنفسنا أن هذه الصفقة يجب أن تتم لصالح الجميع في المنطقة".تأتي هذه التصريحات مع تعثر مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، إثر تمسك الأخيرة بسيطرتها العسكرية على بعض المواقع في القطاع لاسيما ممر فيلادلفيا ونتساريم.