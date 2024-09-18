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عربي-دولي
المغرب يصدّ "هجوماً جماعياً" على معبر باب سبتة
Lebanon 24
18-09-2024
|
00:25
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صدت قوات الأمن المغربية هجوماً جماعياً على معبر باب سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية شمالي المغرب، نفذه مئات الشباب المرشحين للهجرة غير النظامية.
وشهدت مدينة الفنيدق المغربية المحاذية لسبتة، استنفاراً أمنياً نهاية الأسبوع، إثر دعوات على مواقع التواصل تشجع على الهجرة سباحة نحو سبتة، فيما حاول العشرات اقتحام المعبر البري لمدينة سبتة، بعد تسييج الشريط الساحلي، وتطويقه من قوات الأمن، قبل أن تشهد المنطقة مواجهات بين الشرطة والمهاجرين، نتجت عنها إصابات في صفوف الجانبين.
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وأوقفت السلطات المغربية 60 شخصاً على الأقل الأسبوع الماضي من المشتبه بهم في التحريض على محاولة الهجرة الجماعية، كما أجلت المئات، ورحلت بعض الأجانب من تونس والجزائر.
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