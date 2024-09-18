Advertisement

عربي-دولي

المغرب يصدّ "هجوماً جماعياً" على معبر باب سبتة

Lebanon 24
18-09-2024 | 00:25
A-
A+
Doc-P-1248061-638622412240203913.jpg
Doc-P-1248061-638622412240203913.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدت قوات الأمن المغربية هجوماً جماعياً على معبر باب سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية شمالي المغرب، نفذه مئات الشباب المرشحين للهجرة غير النظامية.

وشهدت مدينة الفنيدق المغربية المحاذية لسبتة، استنفاراً أمنياً نهاية الأسبوع، إثر دعوات على مواقع التواصل تشجع على الهجرة سباحة نحو سبتة، فيما حاول العشرات اقتحام المعبر البري لمدينة سبتة، بعد تسييج الشريط الساحلي، وتطويقه من قوات الأمن، قبل أن تشهد المنطقة مواجهات بين الشرطة والمهاجرين، نتجت عنها إصابات في صفوف الجانبين.
Advertisement

وأوقفت السلطات المغربية 60 شخصاً على الأقل الأسبوع الماضي من المشتبه بهم في التحريض على محاولة الهجرة الجماعية، كما أجلت المئات، ورحلت بعض الأجانب من تونس والجزائر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:59 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2024-09-18
03:30 | 2024-09-18
02:40 | 2024-09-18
02:12 | 2024-09-18
01:46 | 2024-09-18
01:24 | 2024-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24