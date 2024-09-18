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الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب تحسبًا لهجوم من "حزب الله"

Lebanon 24
18-09-2024 | 04:35
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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن إسرائيل تستعد لهجوم من "حزب الله"، حيث تم رفع حالة التأهب في أنظمة الدفاع الجوي والقوات الجوية ووحدة "أمان".
 
وحسب الهيئة فإنه تم رفع حالة التأهب في إسرائيل حتى وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ بدء حرب السابع من تشرين الأول في قطاع غزة، وعقب مقتل القيادي العسكري البارز في حزب الله، فؤاد شكر، قبل نحو شهرين، مشيرة إلى أنه "رغم الحدث في لبنان المنسوب لإسرائيل فإن استبدال وزير الدفاع يوآف غالانت بجدعون ساعر ما زال ممكنا".
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من جانبها، ذكرت قناة "كان 11" الإسرائيلية، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن حزب الله "يتأهب للرد على هجمات البيجر" التي وقعت أمس الثلاثاء، التي أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة حوالي 3 آلاف.

وأوضح تقرير القناة أنه في الساعات التي تلت انفجار أجهزة "البيجر"، "جرى استدعاء رؤساء الأجهزة الأمنية وكبار الضباط في الجيش الإسرائيلي، إلى محادثات عملياتية في مقر القيادة في (كيريا) بتل أبيب، بمشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت".
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