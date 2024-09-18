اعتراض مسيرات أطلقت من العراق باتجاه إسرائيل

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اعترضت طائرات حربية إسرائيلية، طائرة مسيرة "كانت في طريقها من العراق"، في حوالي الساعة الرابعة والنصف من فجر الأربعاء، بالتوقيت المحلي، حسبما أفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي.وذكر أفيخاي أدرعي في تدوينة على منصة إكس، أن الجيش "اعترض مسيّرة كانت في طريقها من العراق، في ساعات الليلة الماضية".وأضاف: "بخصوص الإنذارات في منطقة بحيرة طبريا في تمام الساعة 04:32-04:36 خشية تسلل قطعة جوية معادية، فقد اعترضت طائرات حربية، مسيرة معادية كانت في طريقها من العراق، حيث تم تفعيل الإنذارات خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض. ولم تقع إصابات".(الحرة)