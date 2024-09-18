إنفجارات "البيجر" طالت عناصر الحرس الثوريّ في سوريا... ما هي حصيلة الإصابات في صفوفهم؟

أفادت مصادر "الحدث" عن مقتل 19 عنصراً من الحرس الثوري في دير الزور وإصابة 150 في عملية تفجير أجهزة الاتصال "البيجر" أمس.

وأضافت المصادر أن جرحى الحرس الثوري نقلوا إلى مستشفيي السلوم والعسكري في دير الزور.