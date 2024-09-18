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عربي-دولي

إنفجارات "البيجر" طالت عناصر الحرس الثوريّ في سوريا... ما هي حصيلة الإصابات في صفوفهم؟

Lebanon 24
18-09-2024 | 08:10
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أفادت مصادر "الحدث" عن مقتل 19 عنصراً من الحرس الثوري في دير الزور وإصابة 150 في عملية تفجير أجهزة الاتصال "البيجر" أمس. 
 
وأضافت المصادر أن جرحى الحرس الثوري نقلوا إلى مستشفيي السلوم والعسكري في دير الزور. 
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