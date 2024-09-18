تركيا: هجمات إسرائيل تهدد استقرار المنطقة والمنظومة الدولية

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دعت وزارة الخارجية التركية، المجتمع الدولي إلى التدخل "بأسرع وقت" لتخفيف التوتر ووقف الهجمات الإسرائيلية التي "تهدد استقرار المنطقة والمنظومة الدولية".جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة بشأن اجتماع مجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن غزة في العاصمة الأردنية عمان.وذكر البيان أن الاجتماع المذكور "بحث الجهود الرامية إلى وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، ومفاوضات وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلى جانب زيادة ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية والاستفزازات التي تستهدف الوضع التاريخي الراهن للمسجد الأقصى".وأضاف البيان: "علاوة على الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، فإن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين والهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بلغت مستويات مثيرة للقلق".وتابع: "يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بأسرع ما يمكن لوقف الهجمات الإسرائيلية التي تهدد استقرار منطقتنا والمنظومة الدولية، وخفض التوترات".وأكد البيان أن مجموعة اتصال غزة التابعة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي "ستواصل عملها من أجل تطبيق فوري لحل الدولتين كشرط لإقامة سلام دائم في فلسطين".وأوضح أن المرحلة الأولى من هذه العملية تتمثل باعتراف مزيد من الدول والمنظمات بدولة فلسطين، وموصلة العمل على نيل (فلسطين) عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.(الأناضول)