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عربي-دولي

بالتزامن مع لبنان.. انفجارات أيضا في العراق

Lebanon 24
18-09-2024 | 12:03
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نقلت قناة "الحدث" عن مصادر سماع انفجارات في مقر للحشد بمنطقة الغابات بالموصل بالتزامن مع انفجارات أجهزة اتصالات تابعة لعناصر "حزب الله" في لبنان.
 
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بالتزامن

لبنان..

انفجارات

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