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عربي-دولي
بعد موجة الإنفجارات.. هذا ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي
Lebanon 24
18-09-2024
|
12:09
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علّق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على موجة الإنفجارات الثانية التي ضربت أجهزة لاسلكية في لبنان.
ولفت غالانت إلى أنّ "مركز الثقل يتحول إلى الشمال من خلال تحويل الموارد والقوات".
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أضاف:" نحن في بداية مرحلة جديدة من الحرب". (سكاي نيوز)
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الإنفجارات..
الدفاع
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