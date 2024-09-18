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عربي-دولي

بعد موجة الإنفجارات.. هذا ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي

Lebanon 24
18-09-2024 | 12:09
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علّق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على موجة الإنفجارات الثانية التي ضربت أجهزة لاسلكية في لبنان.
 
ولفت غالانت إلى أنّ "مركز الثقل يتحول إلى الشمال من خلال تحويل الموارد والقوات".
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أضاف:" نحن في بداية مرحلة جديدة من الحرب". (سكاي نيوز)
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الإنفجارات..

الدفاع

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