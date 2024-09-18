بعد موجة الإنفجارات.. هذا ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي

علّق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على موجة الإنفجارات الثانية التي ضربت أجهزة لاسلكية في لبنان.

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ولفت غالانت إلى أنّ "مركز الثقل يتحول إلى الشمال من خلال تحويل الموارد والقوات".أضاف:" نحن في بداية مرحلة جديدة من الحرب". (سكاي نيوز)