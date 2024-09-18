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إقتصاد

لأوّل مرة منذ 4 سنوات.. الفيدرالي الأميركي يخفّض أسعار الفائدة وارباح قياسية تُسجّل

Lebanon 24
18-09-2024 | 14:13
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لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، قررت لجنة السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 4.75 إلى 5 في المئة.

وكان الفيدرالي الأميركي قد أبقى معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي خلال اجتماعه في يوليو الماضي.
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ومنذ أشهر يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ 22 عاما للحد من الإقراض وتهدئة زيادة الأسعار، رغم أن تباطؤ التضخم العام الماضي أعطى شعورا متفائلا بأن أول خفض يلوح في الأفق.
 
وشهدت الاسهم الأميركية بعد قرار الفيدرالي الأميركي خفض الفائدة 50 نقطة أساس ارتفاعا ملحوظا، حيث صعد مؤشر "داو جونز" لمستوى قياسي جديد.(سكاي نيوز)

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