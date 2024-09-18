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زاخاروفا تنتقد ستولتنبرغ: شجاعة القلة وحكمة العقل!

Lebanon 24
18-09-2024 | 14:21
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علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء، على تصريحات أمين عام "الناتو" ينس ستولتنبرغ الذي يرى أنه "لا داعي للخوف من رد فعل موسكو على قصف عمق روسيا".

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وقالت زاخاروفا ردا على سؤال الصحفي حول تصريحات ستولتنبرغ عن خطوط بوتين الحمراء وعدم خوف الناتو منها بالقول: "توجد عبارة مفادها أن قلة العقل شجاعة.
 
هذا بالتحديد عنهم. الأمر لا يتعلق بالخطوط الحمراء أو بخطوط ذات لون آخر. الأمر مرتبط بالحكمة والفطرة السليمة".


وسبق أن أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء، أن تجاهل الغرب تحذير الرئيس فلاديمير بوتين من عواقب السماح لكييف بضرب روسيا بأسلحة "الناتو" محفوف بالخطر.

وكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ قد صرح في مقابلة له مع صحيفة "التايمز"، بأن السماح لكييف بتوجيه ضربات صاروخية بعيدة المدى إلى عمق الأراضي الروسية لن يؤدي إلى التصعيد مع روسيا.

وأضاف أنه يدعم الدول التي دعت إلى منح كييف الإذن باستخدام الصواريخ الغربية المدى ضد روسيا، وبينها بريطانيا وفرنسا.

يذكر أن الرئيس بوتين كان قد حذر مؤخرا من "اتخاذ إجراءات جوابية إن أقدمت كييف على ضرب روسيا بصواريخ غربية بعيدة المدى"، مشيرا إلى أن ذلك "سيعني انخراط الغرب مباشرة في المواجهة مع روسيا، حيث لا تمتلك كييف الأقمار الصناعية والتقنيات اللازمة لإطلاق هذه الصواريخ، وأن إطلاقها سيتم من دول الغرب". (روسيا اليوم) 
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