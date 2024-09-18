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عربي-دولي

عملية نوعية.. المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفاً في حيفا بالطيران المسيّر

Lebanon 24
18-09-2024 | 14:56
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أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأربعاء، استهدافها لموقع إسرائيلي في حيفا باستخدام الطيران المسير مساء يوم الثلاثاء.


وقالت في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء أمس الثلاثاء الموافق 17 / 9 / 2024، هدفا في حيفا بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسير".
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وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

هذا وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق بشكل متكرر استهداف موانئ ومواقع إسرائيلية حساسة منذ أشهر عديدة ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع منذ الـ7 من تشرين الأوّل الماضي إلى 41272، والمصابين إلى 95551 .
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