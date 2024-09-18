إيران: نتابع بشكل جدي الهجوم الإسرائيلي الذي طال سفيرنا لدى لبنان

أكّد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن الجمهورية الإسلامية ستتابع بشكل جدي الهجوم الإسرائيلي الذي طال سفيرها لدى لبنان.



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وطالب إيرواني الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإدانة الإجراءات الإرهابية والجرائم المروعة التي ترتكبها إسرائيل وبشدة. جاء ذلك في كلمة القاها أمير سعيد إيرواني السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، في الجلسة الطارئة العاشرة للجمعية العامة.وطالب إيرواني الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإدانة الإجراءات الإرهابية والجرائم المروعة التي ترتكبها إسرائيل وبشدة.

وقال: بناء على المناقشات العامة التي أثيرت في الاجتماعات السابقة، وكذلك الموافقة على ثلاثة قرارات بشأن القضية الفلسطينية في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة في العام الماضي، أعلن المجتمع الدولي التزامه بتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في فلسطين. وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعمال حق الفلسطينيين الذي لا يمكن إنكاره في تقرير المصير وعضويتهم الكاملة في الأمم المتحدة. وكما رأينا منذ ذلك الحين، لم يطرأ أي تغيير إيجابي في سياسات الفصل العنصري وأفعال الكيان الإسرائيلي، وليس أمام الفلسطينيين خيار سوى مقاومة الهجمات الواسعة والمدمرة التي تشنها القوات الإسرائيلية والمستوطنون المسلحون ضد أرضهم وشعبهم، بما في ذلك نسائهم وأطفالهم". (الميادين)