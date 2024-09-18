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عربي-دولي
ترامب: الاقتصاد سيكون في حالة سيئة جداً
Lebanon 24
18-09-2024
|
18:42
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علّق المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب على خفض أسعار الفائدة الذي أقدم عليه مجلس الاحتياطي الاتحادي قائلاً إنه "كان خفضاً كبيراً".
وقال ترامب للصحفيين: "بخفض (الفائدة) بهذا القدر، وعلى افتراض أنهم لا يمارسون فقط ألاعيب سياسية، فإن الاقتصاد سيكون في حالة سيئة جداً".
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