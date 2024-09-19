Advertisement

عربي-دولي

ترامب قد يلتقي زيلينسكي الأسبوع المقبل

Lebanon 24
19-09-2024 | 00:25
A-
A+
Doc-P-1248592-638623274826069036.jpg
Doc-P-1248592-638623274826069036.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المرشح للرئاسة الأميركية دونالد ترامب، أنه قد يلتقي بالرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، خلال زيارة الأخير للولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

ولم يكشف ترامب عن أي تفاصيل، لكنه قال ردًا على سؤال للصحفيين عن إمكانية اللقاء مع زيلينسكي يوم الأربعاء، أنه "ممكن".
Advertisement
ومن المقرر، أن يزور زيلينسكي الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي انطلقت في 10 أيلول الجاري.

وأعلنت سلوفينيا، التي تترأس مجلس الأمن الدولي، أن زيلينسكي من المخطط أن يلقي كلمة أمام الجمعية العامة يوم 24 أيلول.

وأشارت تقارير إعلامية إلى إمكانية لقاء زيلينسكي بالرئيس الأميركي جو بايدن، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي صرح بأن الإدارة الأميركية غير مستعدة عن الإعلان عن موعد لقاء بايدن مع زيلينسكي. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2024-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:41 | 2024-09-19
01:40 | 2024-09-19
01:29 | 2024-09-19
01:23 | 2024-09-19
00:43 | 2024-09-19
00:36 | 2024-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24