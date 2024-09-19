ترامب قد يلتقي زيلينسكي الأسبوع المقبل

أعلن المرشح للرئاسة الأميركية دونالد ترامب، أنه قد يلتقي بالرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، خلال زيارة الأخير للولايات المتحدة الأسبوع المقبل.



ولم يكشف ترامب عن أي تفاصيل، لكنه قال ردًا على سؤال للصحفيين عن إمكانية اللقاء مع زيلينسكي يوم الأربعاء، أنه "ممكن".

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ومن المقرر، أن يزور زيلينسكي الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي انطلقت في 10 أيلول الجاري.



وأعلنت سلوفينيا، التي تترأس مجلس الأمن الدولي، أن زيلينسكي من المخطط أن يلقي كلمة أمام الجمعية العامة يوم 24 أيلول.



وأشارت تقارير إعلامية إلى إمكانية لقاء زيلينسكي بالرئيس الأميركي جو بايدن، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي صرح بأن الإدارة الأميركية غير مستعدة عن الإعلان عن موعد لقاء بايدن مع زيلينسكي. (روسيا اليوم)