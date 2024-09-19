مقترح جديد من إسرائيل بشأن اتفاق غزة.. يتضمن مصير السنوار

قدمت إسرائيل اقتراحاً جديداً لوقف إطلاق النار في غزة، يتضمن مصير زعيم حركة حماس يحيى السنوار، وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية.

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وينص المقترح الذي قدمته إسرائيل إلى الولايات المتحدة على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين دفعة واحدة، وتأمين خروج السنوار من غزة، هو وكل من يرغب في مغادرة القطاع، بالإضافة إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، ونزع سلاح قطاع غزة، كذلك تطبيق آلية حكم أخرى في القطاع وإنهاء الحرب.وكان منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيلي جال هيرش، التقى عائلات الرهائن وأبلغهم بالمقترح الجديد.وفي الاجتماع قال هيرش إن "الخطوط العريضة تم تقديمها خلال اجتماعاته الأسبوع الماضي مع المسؤولين الأميركيين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية".وبحسب مصادر هيئة البث، فإن الاقتراح سُمي "صفقة الممر الآمن".وعلق مسؤول إسرائيلي كبير على الموضوع، قائلا: "في ضوء الصعوبات التي تواجهها المفاوضات والساعة التي تدق على حياة الرهائن، نود أن نقترح خطة ثانوية (الخطة ب) من شأنها اختصار المراحل، والسماح بصفقة أسرع إذا خرج السنوار وانتهت الحرب".وأضاف: "هذا سيسمح لنا بتحقيق أهداف الحرب، ويسمح لقيادة حماس في غزة بالمغادرة بأمان".والأسبوع المقبل، من المتوقع أن يشارك أكثر من 30 فردا من عائلات الرهائن الإسرائيليين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. (سكاي نيوز)