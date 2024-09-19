رداً على اغتيال هنية.. هذا ما كانت تُخطط إيران للقيام به

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن إيران جنّدت إسرائيلياً لاستهداف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية.
وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إيران جندت رجل أعمال إسرائيليا يعيش في تركيا لتنفيذ أعمال إرهابية في إسرائيل.
وأفادت الشرطة الإسرائيلية رجل الأعمال الإسرائيلي اعتُقل في آب الماضي بعد أن أجرى اتصالات مع جهات استخباراتية إيرانية.
وأضافت أن المواطن الإسرائيلي دخل الأراضي الإيرانية عبر الحدود التركية والتقى بجهات استخباراتية. (رصد لبنان 24)