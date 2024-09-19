"اللقاءات مع الموت لم تكسر إرادتي ".. ترامب يكشف أسرار محاولة اغتياله

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أكد الرئيس السابق، دونالد ترامب، أن المحاولات الأخيرة لقتله "عززت عزيمته"، وتوقع أنه سيكون أول مرشح جمهوري يفوز بولاية نيويورك منذ 40 عامًا.وقال المرشح الجمهوري للرئاسة، البالغ من العمر 78 عامًا، أمام حوالي 16000 من أنصاره في ملعب ناسو كوليسيوم بعد ثلاثة أيام من العثور على مسلح مختبئًا في شجيرات ملعب ترامب للغولف في فلوريدا أثناء لعبه: "هذه اللقاءات مع الموت لم تكسر إرادتي".وأضاف ترامب، الذي خدشت رصاصة قاتل محتمل أذنه في تجمع حاشد في 13 يوليو في غرب بنسلفانيا: "لقد أعطوني حقًا مهمة أكبر وأقوى بكثير. لقد عززوا فقط عزيمتي على استخدام وقتي على الأرض لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى لجميع الأميركيين، لوضع أميركا في المقام الأول".وأضاف ترامب "هذه هي المرة الأولى منذ سنوات عديدة التي يستطيع فيها جمهوري أن يقول ذلك بصدق، وسنفعل ذلك". وقال ترامب أمام الحشود المتحمسة: "السبب وراء وجودي هنا هو أننا سنفوز في نيويورك". وأضاف "سنحقق أعظم فوز في التاريخ عندما ننجح في ذلك وسيكون أسطوريًا".وأردف قائلا "أقول لشعب نيويورك: مع ارتفاع معدلات الجريمة إلى مستويات قياسية، وتدفق الإرهابيين والمجرمين ومع التضخم الذي ينهش قلوبكم، صوتوا لدونالد ترامب! ما الذي لديكم لتخسروه؟".وقد أدلى ترامب بادعاءات مماثلة حول اقترابه من الفوز بولاية نيويورك في عام 2020 قبل أن يخسر أمام المرشح الديمقراطي آنذاك جو بايدن بأكثر من 23 نقطة مئوية.وقال ترامب: "سننقذ ولاياتنا التي يديرها الديمقراطيون. وسنبدأ بإنقاذ ولاية نيويورك العظيمة". وقال عن المهاجرين غير الشرعيين في إمباير ستيت: "عليكم التخلص من هؤلاء الأشخاص. أعطوني فرصة، ستكون نيويورك آمنة في غضون ثلاثة أشهر... لكل نيويوركي يتعرض للإرهاب بسبب موجة جرائم المهاجرين هذه، سيكون الخامس من نوفمبر هو يوم تحريركم لأنكم تعيشون في الجحيم".وتعهد ترامب بعدم حمل ضغينة ضد نيويورك بسبب ملاحقة مسؤوليها له في قضايا مدنية وجنائية حتى يتمكنوا من العمل معًا لتحسين نوعية الحياة في الولاية والمدينة التي ولد فيها.وواصل حديثه مكررًا برنامجه الذي يتضمن إلغاء الضرائب الفيدرالية على الإكراميات، وأجور العمل الإضافي، ومزايا الضمان الاجتماعي. وأوضح "الشيء الوحيد الذي سأزيده هو دخولكم وحبكم لولايتكم سيعود بقوة". وقال ترامب: "لقد أنقذ الله حياتي الآن - لابد أنه كان الله، شكرًا لك - ليس مرة واحدة، بل مرتين".وقال الرئيس السابق إن المحاولة الأخيرة "كانت الثانية في ثمانية أسابيع من قبل رجل عصابات عنيف من اليسار المتطرف". وتابع "اقترب هذا القاتل الشرير من مكان وقوفي على بعد بضع مئات من الأمتار. ولكن لحسن الحظ، اكتشف عميل الخدمة السرية المتميز لدينا، وهم متميزون، فوهة بندقيته في الشجيرات. هل تصدق ذلك؟".وانتقد ترامب المرشحة كامالا هاريس بسبب مواقفها السياسية المثيرة للجدل من حملتها الانتخابية لعام 2019 للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي، بما في ذلك وعودها بحظر التكسير الهيدروليكي للنفط والغاز الطبيعي، وإلغاء التأمين الصحي الخاص، والسماح بتغييرات جنسية مجانية للمهاجرين غير الشرعيين المسجونين.(العربية)